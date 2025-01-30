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Başkan Bayındır’dan AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen’e hayırlı olsun ziyareti

Sibel Elmas
Muhabir
Başkan Bayındır’dan AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen’e hayırlı olsun ziyareti

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır beraberinde AK Parti ilçe başkanı Kahraman Şanal ve Belediye Başkanı yardımcısı Mustafa Balıklı ile birlikte AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen'e hayırlı olsun  ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde  İl başkanı seçilen Fatih Özgökçen'i ziyaret eden Başkan Bayındır, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Görüşmede Beyşehir'le ilgili konularda gündeme geldi. 

Ziyaretin ardından birlik ve beraberlik vurgusunu yineleyen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır; "Yeni dönemde de  İl Teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla geçmişte olduğu gibi uyum içerisinde çalışarak, İlçemize güzel hizmetleri birlikte kazandıracağız” dedi.

(Sibel Elmas)

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