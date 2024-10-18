Başkan Hasan Kılca’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Muhtarların mahallelerinde devletimizi ve tüm kurumları temsil ettiklerini, halk ve devlet arasında da çok önemli bir köprü vazifesi gördüklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Muhtarlık, yerel demokrasinin ilk halkasını oluşturan ve devletimizin kurumsal temsilciliğini yapan çok önemli bir kurumdur” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Hasan Kılca'nın mesajı şu şekilde:

"Toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlık müessesesi, devletimizin vatandaşa en yakın noktada temas ettiği, sorunların yerinde tespit edilip çözümler üretildiği önemli bir hizmet alanıdır. Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin kurumsal temsilciliğidir diyebiliriz. Muhtarlarımız, sadece mahallelerin değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasında ve refahında da önemli bir rol oynamaktadır.

Yerel yönetimler olarak bizler de, muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize en iyi hizmeti sunmak, sorunları hızlıca çözmek ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Muhtarlarımızla yaptığımız istişareler ve buluşmalarla mahallemizin beklentisi veya ihtiyacı ne ise o yönde hemşehrilerimize hizmet ulaştırıyoruz. Dolayısıyla muhtarlarımız, bulundukları mahallede devletimizi ve kurumlarını temsil ederek, halk ve devlet arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedirler.

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle mahallesine, ilçesine, şehrine ve ülkesine faydalı olabilmek adına gayret gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, görevlerini büyük bir özveri ve gayretle yürüten bütün muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum.”

(Sibel Elmas)