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Başkan Pekyatırmacı: “Basını ortak akıl ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz’’

Sibel Elmas
Muhabir

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Başkan Pekyatırmacı: “Basını ortak akıl ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz’’
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü“ nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekyatırmacı mesajında

"Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip. Bu anlamlı vazifeyi icra eden ve gece gündüz demeden fedakar bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın ortaya koydukları gayret takdire şayandır.

Demokrasi kültürümüzün önemli bir parçası medyamızın basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve güvenilir yayın politikası ile kamuoyunu bilgilendirmesi büyük önem arz ediyor. Ayrıca medyanın sürdürdüğü yayın politikasının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlaması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi de aynı derecede öneme sahip. Basın Ahlak Kuralları özellikle halkın doğru haber alması üzerinde durmakta ve gazeteciliğin halkın yararına hizmet etmesini öngörmektedir. Bu bağlamda Konya basını etik kurallara uygun yayınlarıyla örnek olmaya devam ediyor.

Gazeteci arkadaşlarımız aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu konuda yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz. Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Halkımızın bizlerden beklentilerinin en büyük takipçisi sizlersiniz. Selçuklumuzda yaptığımız her hizmetin ilk şahitleri siz oldunuz. Bu hizmetlerimizi sizlerin  aracılığıyla hemşehrilerimize duyurduk, anlattık. Bu anlamda bizlerden desteğinizi esirgemediğiniz ve yanımızda olduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak  vatandaşlarımıza hizmet yolunda siz değerli basın emekçilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tarafsız ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta yerelde çalışan basın kuruluşları olmak üzere tüm gazetecilerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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