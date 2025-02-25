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Başkan Sertdemir’den ASEM ve Halk Eğitim Merkezine ziyaret

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Başkan Sertdemir’den ASEM ve Halk Eğitim Merkezine ziyaret
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Konya Büyükşehir Belediyesi, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi ve Kulu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilçede açılan halk eğitimi ve ASEM kursları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sertdemir ayrıca Halk Eğitimi ve ASEM merkezinde açılan giyim ve el sanatları, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim-i Tecvidli okuma kursu ve İngilizce kurslarını ziyaret ederek, öğrenci, kursiyer ve usta öğreticiler ile sohbet etti. 

Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir yaptığı açıklamada, " Devletimiz kapılarını açıyor bu kapıları iyi kullanmak gerekiyor. Biraz önce ASEM'e gittik özellikle bizim bayan arkadaşlara yönelik çocuklarımıza yönelik çok güzel kurslarımız var. Aynı şekilde burada da kurslarımız var. Devlet kapıları açmış. Üniversiteye hazırlık kursu var, bilgisayar kursları var bizim hakikaten Kululu hemşehrilerimiz olarak bunları çok değerlendirmemiz gerekiyor. Buralar güzel ortamlar güzel çalışmalar var. Geldiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Kulu'daki tüm çocuk ve gençlerimizin katılımını beklerim. Özellikle bayan kardeşlerimiz için açılan kursları gördüm. Bu ortamlar insanların bilgi edinebileceği mutlu olabileceği meslek edinebileceği ortamlar bu ortamlarda mutlaka bulunmalıyız. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sizlerden de onu gördüm demek ki çok güzel düşüncelere sahipsiniz. İnşallah gönlünüze göre güzel yerlere gelirsiniz." dedi. 

Başkan Sertdemir, çalışmalarından dolayı yöneticilere ve usta öğreticilere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. 

Başkan Sertdemir'e, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karagedik, Kulu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Mehmet Akif Demirkıran, Yakup Çelikkol ve Kulu Aile Sanat Eğitim Merkezi Müdürü Tuğçe Demir'de eşlik etti.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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