Beyşehir’de Ramazan denetimi! Ekipler her ayrıntısına kadar inceledi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi.
Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.
Denetimler devam edecek
Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız devam edecek.
Denetimler Ramazan'da arttı
Denetim yapan ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle tüketimi artan ürünlere istinaden özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldığını belirtti.
Olumsuzluklara karşı 174 ALO GIDA hattı
Ekipler ayrıca, gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşların gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığınıza ait 174 ALO GIDA hattını arayabileceklerini ifade ettiler.
(Sibel Elmas)