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Beyşehir’de Şap Alarmı! Büyükbaş Hayvanlar Aşılanıyor

Sibel Elmas
Muhabir
Beyşehir’de Şap Alarmı! Büyükbaş Hayvanlar Aşılanıyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya çerçevesinde ilçede 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama yapılıyor. Aşısız annelerden doğan buzağılar ise 14 günlük yaşın üzerindeyse aşılanacak.

Şap Hastalığı Büyük Tehlike Oluşturuyor

Halk arasında "Dabak” olarak bilinen şap hastalığı, tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı ve tehlikeli bir viral hastalık olarak biliniyor. Ağız, tırnak ve meme bölgelerinde yaralara yol açan hastalık, et veriminde %30-45, süt veriminde ise %15-35 oranında kayıplara neden olabiliyor. Genç hayvanlar hastalığa karşı daha hassas olduğundan, buzağılarda ölüm vakaları görülebiliyor.

Hayvan Sevklerinde Şap Aşısı Şartı

Beyşehir İlçe Müdürlüğü yetkilileri, sığır cinsi hayvanların iller arası sevk işlemlerinde Veteriner Sağlık Raporu alınmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu raporun alınabilmesi için, hayvanların son 6 ay içinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış olması ve aşılama üzerinden en az 21 gün geçmiş olması gerekiyor.

Eş Zamanlı Olarak Brusella Aşılaması da Yapılıyor

Şap aşılama kampanyasıyla eş zamanlı olarak, dişi büyükbaş hayvanlara brusella hastalığına karşı konjunktival brusella S19 aşısı uygulanıyor. Ayrıca koyun ve keçilere brusella, veba ve çiçek aşıları yapılıyor.

"Sahadayız, Üreticilerimizin Yanındayız”

Beyşehir İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığı ve güvenilir hayvansal üretim için 24 saat sahada çalıştıklarını belirterek, üreticilerin bu aşılama çalışmalarına destek vermelerinin önemini vurguladı.

(Sibel Elmas)

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