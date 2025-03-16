Beyşehir’de sivrisinek ve uçkunla etkin mücadele devam ediyor

Beyşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sivrisinek ve uçkunla mücadele çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmesi için ilk olarak larva ilaçlaması tamamlandı.
Özellikle Beyşehir Gölü kıyısı başta olmak üzere sivrisineklerin üreme alanlarında, araç üstü makinelerle ilaçlama çalışmaları başlatıldı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilaçlama ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın yaz dönemini sorunsuz ve rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak. Bu doğrultuda göl kıyısı ve diğer riskli alanlarda ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Belediye ekipleri, sivrisineklerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam edecek.
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