Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden Konyalı Esra toprağa verildi

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Konyalı Esra Nazik’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilmişti. 25 yaşındaki Esra bugün öğle namazını müteakip Meram ilçesindeki Anasultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defnetmek üzere Konya'ya getirmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Esra bugün öğle namazını müteakip Anasultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazını Konya il müftüsü Prof. Dr. Ali Öge kıldırdı.

Ailesi ve yakınları, genç yaşta hayatını kaybeden Esra Nazik'in ardından büyük bir acı yaşarken, yangında yaşamını yitiren diğer kişiler için de bölge halkı derin bir üzüntü içinde.

Esra Nazik'in cenazesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Esra Nazik'in ailesi ve yakınları katıldı.

ESRA KARTALKAYA'DA İŞE BAŞLAYALI 1 AY OLMUŞTU

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Esra Nazik'in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede Gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.

Erhan Yıldız, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp ‘neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi