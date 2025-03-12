Bozkır’da kuraklık alarmı

Konya’nın Bozkır ilçesinde son yılların en kurak kışı yaşanırken, bölgedeki doğaseverler ve motosiklet tutkunları, yaşanan coğrafi değişimlere dikkat çekiyor. Özellikle Bozkır Dereköy Sarıot Yaylası’nda bulunan Sarıot Gölü’nün bu sene dolmaması, bölgedeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne serdi.
Bölge sakinleri ve doğaseverler, son umutlarını bahar yağmurlarına bağladı. Bahar yağışlarının bereketli geçmesi ve yer altı su kaynaklarını beslemesi, bölgedeki kuraklığın hafiflemesi için tek çare olarak görülüyor. Ancak, yaşanan kuraklığın boyutları, bölgenin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. Doğal güzellikleriyle bilinen Sarıot Yaylası ve çevresindeki su kaynaklarının kuruması hem bölge halkını hem de doğa tutkunlarını endişelendiriyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımının bu tür sorunları daha da artırabileceği konusunda uyarıyor.
Bozkırlı motosiklet tutkunu Ramazan Ev, bölgede çekim yaparak durumu belgeledi. Ev, yaptığı paylaşımda, "Sarıot Gölü'nde şu anda su yok. Olan da bu, durum açıkça görülüyor" ifadelerini kullanarak kuraklığa dikkat çekti. Ev, önceki yıllarda gölün bu aylarda tamamen suyla dolu olduğunu ve doğal su tahliye sisteminin işlediğini belirterek, "Gölde su yok ve Aygırdibi'nde de ikinci gözde su yok. Bu sene Aygırdibi Şelalesi'nin bile kuruduğunu görebiliriz" dedi.
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