Bu görüntüler Konya’da çekildi! Çiftçinin yöntemi şaşırttı

Konya'da etkisini sürdüren yağışlı hava, tarımsal üretimde yeni ve pratik çözümleri beraberinde getirdi. Özellikle Karatay ilçesinde tarlaların aşırı yumuşaması ve zeminin ağırlaşması, çiftçilerin traktörle araziye girişini zorlaştırdı. Ancak üreticiler, bahar gübrelemesini aksatmamak için alternatif bir yönteme yöneldi.
ÇİFTÇİLERDEN PRATİK ÇÖZÜM
Traktörlerin çamura saplanma riskine karşı harekete geçen çiftçiler, daha hafif ve hareket kabiliyeti yüksek olan ATV'leri kullanmaya başladı. ATV'lerin arkasına bağlanan gübre dağıtıcı ekipmanlar sayesinde tarlalarda gübreleme işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Bizim çiftçilerimizde çözüm bitmez. Yağışlı havalardan dolayı gübre atmak için traktörle tarlaya giremeyen Konya-Karatay'lı çiftçilerimiz çareyi tarlada batmayan ATV'nin arkasına gübre dağıtıcılarını takarak işlerini halletmekte buldu..'' ifadelerini kullandı.
AE
Ahmet Emin Dağlar
4 saat önce
Köylü veya Köylülük şu idi : "Ben kalktım babamdan böyle gördüm, böyle devam ederim" zihniyetiyle Köylü 100 yıllardır bir arpa boyu ilerleyemedi...
Şimdi memnuniyetle gördük ki, artık Köylü çözüm üreten, yılmayan, beceri sahibi, girişimci bir hale gelmiş.
Tebrik ediyorum.
Türk Milleti zekidir, çalışkandır...
