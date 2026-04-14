KONYA Haberleri

“Change araç’’ operasyonu: Konya dahil 11 ilde 47 şüpheliden 22’si tutuklandı

- Güncelleme Tarihi:

Adana merkezli Konya dahil 11 ilde, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, şüphelilerin buldukları hasarlı araçlar için "Change araç" havuzu oluşturduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, deprem bölgelerinden alınan ve havuzda toplanan hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını, aynı marka ve modeldeki hacizli, yakalamalı veya çalıntı araçlara kendi atölyelerinde işledikleri saptandı.

Zanlıların bu yöntemle 30 araç üzerinden 25 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Konya'da bir şüphelinin aldığı ağır hasarlı aracın arandığının ortaya çıkması üzerine delilleri kaybetmek için söz konusu aracı 100 metrelik uçurumdan attığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen aracın, ekiplerce vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıp emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçların düşük bedellerle temin edilerek motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiğinin belirlenmesi üzerine Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun'da 9 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda ayrıca, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliğince, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilik hakkında yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında başlatılan soruşturmada yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulmuş ve şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir konulmuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER