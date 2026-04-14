KONYA Haberleri

SOLOTÜRK Konya’da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Konya’da gösteri uçuşu yaptı
Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki 15’inci yılı kutlandı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışı ve SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki 15'inci yılı kutlandı. Programa, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla üste bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve askeri heyet katıldı. 

Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, pistte ayrılan özel alanda SOLOTÜRK'ün kuruluşunun 15'inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşunu takip etti. İki uçakla icra edilen gösterinin tamamlanmasının ardından aprona yaklaşan SOLOTÜRK uçaklarının önünde toplanan heyet, hazırlanan pastayı kesti. 

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER