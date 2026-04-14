KONYA Haberleri

Konya’da 3.1 büyüklüğünde deprem! Başkan Altay’dan açıklama geldi

Konya’da 3.1 büyüklüğünde deprem! Başkan Altay’dan açıklama geldi

Konya'da meydana gelen depremlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan açıklama geldi.

Selçuklu ilçesinde kısa aralıklarla yaşanan sarsıntılar sonrası konuşan Altay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EKİPLERİMİZ SAHADA VE TAKİPTE”

Başkan Altay, yaptığı açıklamada belediye ekiplerinin sahada aktif şekilde çalıştığını vurguladı. Depremin ardından ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Altay, şehir genelindeki durumun yakından takip edildiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Altay açıklamasında, "Şehrimizde deprem sarsıntısını hisseden hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözleriyle vatandaşlara seslendi. Açıklamada birlik ve dayanışma mesajı öne çıktı.

"ALLAH AFETLERDEN MUHAFAZA ETSİN”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, açıklamasını temenni mesajıyla tamamladı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için temennide bulunan Altay, "Allah afetlerden muhafaza etsin” ifadelerini kullandı. Yetkililer, gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

  • F
    Faruk
    2 saat önce

    Vali bey varken neden bu zat açıklama yapiyor? Ekranda olmayı çok istiyor herhal.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER