Selçuklu’da sürü yönetimi eğitimi verildi

Bu kapsamda Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, Ziraat Odası tarafından düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu”na eğitici olarak katıldı.
Sürü Yönetimi Eğitimiyle Bilinçli Üretim
Eğitim programında, sürü yöneticiliğinin temel prensipleri ve modern hayvancılık uygulamaları katılımcılara aktarıldı. Uzman veteriner hekimler tarafından verilen bilgilerle üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması hedeflendi.
Küçükbaş Hayvancılığa Destek Anlatıldı
Kurs kapsamında ayrıca "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi” hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Uzman Kadro Sahada
Eğitime katılan veteriner hekimler, sahadaki deneyimlerini üreticilerle paylaşarak uygulamaya dönük bilgiler sundu. Bu sayede hem teorik hem pratik açıdan kapsamlı bir eğitim ortamı oluşturuldu.
Amaç: Sürdürülebilir Hayvancılık
Düzenlenen eğitim programı ile hayvancılıkta sürdürülebilirliğin artırılması ve sahadaki hizmet kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu tür eğitimlerin üreticilere önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, benzer eğitim ve destek programlarının devam edeceğini ifade etti.
(Bekir Turan)