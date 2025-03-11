Çocuklarla Ramazan Coşkusu: Kocatepe Ulu Camii’nde Anlamlı Etkinlikler

Ramazan ayının manevi atmosferi, çocukların katılımıyla daha da güzelleşiyor.

Selçuklu Müftülüğü, camilerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocukların Ramazan'ı unutulmaz hatıralarla dolu bir şekilde geçirmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Kocatepe Ulu Camii'nde de özel etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların camiye yoğun ilgi gösterdiği Kocatepe Ulu Camii'nde, İmam Hatibi Bilal Koç'un öncülüğünde, cami derneği yetkilileri ve hayırsever cemaatin destekleriyle her akşam Teravih namazı kılınıyor. Namaz sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, onların camiye olan sevgisi artırılıyor.

Müftülüğümüz Şube Müdürü Murat Demirhan da camide Teravih namazı öncesinde vaaz vererek cemaate hitap etti ve ardından namazı kıldırdı. Teravih sonrası çocuklarla sohbet eden Demirhan, onların Ramazan sevincine ortak oldu.

Cami İmam Hatibi Bilal Koç'un verdiği bilgilere göre, etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek ve çocuklar her akşam çeşitli ödüllerle sevindirilecek. Ramazan ayının son haftasında ise daha büyük ödüllerin dağıtılacağı belirtildi.

(Mustafa İlker Şen)