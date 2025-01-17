Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Konya ile buluştu.
Konya Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Cuma namazı için Organize Sanayi Büyükkörükçü Camisi'ne geçti.
Konya programı kapsamında ilk olarak Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış törenine katılacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Cumhurbaşkanı erdoğan'ın Konya programına katılıyor.
YHT'den paylaşım yaptılar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılmak için Ankara'dan yola çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yolculuktan paylaştı. Konya yolundaki iki bakanın da neşeli halleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya programı sonrası yine AK Parti kongresi için Kayseri'ye gidecek.
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Yorumlar
AK
Arzu karagöz
3 saat önce
Hayırlı yolculuklar başkanım AKP in içinde çok haşerler var özellikle AKP den habersiz ihtiyaç edilen vatandaşlar var Bozkır ilçe teşkilatında görev yapanlar üyelerinin haberleri olmadan siliyorlar
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