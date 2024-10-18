Doğanhisar’da sağlık yatırımları değerlendirildi

Doğanhisar’da hizmet sunan sağlık tesislerinin değerlendirme toplantıları İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğanhisar ziyaretine ilçe merkezinde bulunan arsa üzerinde 4 birimli aile sağlığı merkezi yapılması planlanan alanda incelemeler yaparak başlayan Prof. Dr. Koç, sonrasında ise Kuz ve Harman aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek burada görev yapan sağlık çalışanları ile fikir alışverişinde bulundu. Başköy Mahallesi'nde hizmet sunan sağlık ocağında yapılan tadilat çalışmalarını da yerinde inceleyen Prof. Dr. Koç, "Geçtiğimiz yıl Karaağa sağlık ocağında yaptığımız tadilatın daha kapsamlısını Başköy sağlık ocağında da hızla yapıyoruz. Sağlık tesislerimizin kendi rollerine göre nitelikli sağlık hizmetini en iyi fiziki şartlarda ve modern teknolojik cihazlarla sunmasını hedefliyor ve varsa eksikliklerini giderme gayreti gösteriyoruz” dedi.

Aile sağlığı merkezi incelemelerinin ardından Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne geçen Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları, burada da sağlık çalışanı ve hastalar ile sohbet ederek, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ömer Adil İlhan'dan hastanede sunulan hizmetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldılar. Doğanhisar Devlet Hastanesi'nin yenilenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, hastanenin kendi rolündeki sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirdiğine ve hastanede sunulan sağlık hizmeti kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekti. Prof. Dr. Koç, hastanede tedavi gören vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane değerlendirmesinin ardından Doğanhisar Toplum Sağlığı Merkezi'ne geçerek burada görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya gelen Prof. Dr. Koç, toplum sağlığı merkezlerinde verilen 1. basamak sağlık hizmetlerinin önemine değinerek yapmış oldukları çalışmalar nedeni ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Özellikle tarama ve aşılama programları sayesinde ülkemiz geleceği adına çok önemli hizmetlerin aile hekimlikleri tarafından sunulduğunu belirten Prof. Dr. Koç, gelecek nesillere kaliteli bir sağlık altyapısı bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu ile Doğanhisar Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları, ilçede yapılması planlanan sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Öztoklu'ya teşekkür ettiler.

(Sibel Elmas)