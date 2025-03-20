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DUYURU YAPILDI! Konya’daki bir belediyeye ait işletmeler kiraya verilecek

Sibel Elmas
Muhabir
DUYURU YAPILDI! Konya’daki bir belediyeye ait işletmeler kiraya verilecek

Konya Karapınar Belediyesi'ne ait Ahmet Hamdi Mutlu Parkı ve Millet Bahçesi'nde bulunan Kasap Reyonu, açık artırma usulüyle kiraya verilecek. İşletmelerle ilgilenenler için başvuru süreci başladı.

Hangi İşletmeler Kiraya Verilecek?

Karapınar Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan ve açık artırma usulüyle kiraya verilecek işletmeler şunlardır:

Kasap Reyonu (Millet Bahçesi'nde yer almaktadır.)

Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'ndaki İşletme

İhale Detayları ve Başvuru Süreci

İhaleye katılmak ve şartnameleri incelemek isteyenler, aşağıdaki bağlantılar üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir:

Kasap Reyonu: İhale detayları 

Ahmet Hamdi Mutlu Parkı: İhale detayları

Başvuru İçin Nereye Başvurulmalı?

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler Karapınar Belediyesi Gelir Şefliği Birimi ile iletişime geçebilir.

İşletme sahibi olmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat sunan bu ihale sürecine katılmak isteyenler, başvuru tarihlerini kaçırmamalı!

‎şunu diyen bir yazı '‎KARAPINAR KARAPINAR MİLLET BAHÇESİ KASAP REYONU KARAPINAR ار H İHALE DUYURUSU BELEDIYESI Millet Parkı içerisindeki 2.5×3.00=7.5 m2'lik MÌLLET KAFE PAPAA rentA MILLET KAFE KAFE Kasap Reyonu kiraya verilecektir. İHALE ŞARTNAMESİ İÇİN BELEDİYEMİZ WEB SİTESİ KASAP İLANLAR BÖLÜMÜ'NDEN VEYA BELEDİYEMİZ GELİR ŞEFLİĞİNDEN GÖREBİLİRSİNİZ İHALESAATİ İHALE SAATI 14:30 GENİŞBİLGİ GENİŞ BİLGİ www.karapinar.bel.tr IHALETARIHI IHALE TARIHI 19.03.2025‎'‎ görseli olabilir

(Sibel Elmas)

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