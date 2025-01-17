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Erdoğan Konya’da açıkladı! Maaş zamları neden düşük kaldı?

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Erdoğan Konya’da açıkladı! Maaş zamları neden düşük kaldı?

Konya'daki 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye yönelik önemli açıklamalar yaptı. 

Kira ve konut fiyatlarındaki artış aç gözlülükten!

"Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Tabi bu sıkıntılı dönemde en çok mağdur olanlar; sabit ve dar gelirli olanlardır. Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf çiftçi gibi kesimlerin tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama daha doğrusu aç gözlülük, kira ve konut fiyatlarından gıda ve eğitime kadar her alanda maalesef bu artışları zamanla eritiyor. Yılbaşında yaptığımız ücret artışlarının oranını belirlerken önceliği enflasyon hedefine vermezin sebebi işte bu gerçektir.''

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Çoğu gitti azı kaldı! ! 

"Enflasyon düştükçe yapacağımız ücret artışları daha anlamlı daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Milletimizden bize güvenmesini biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. İnşallah çoğu gitti azı kaldı.''

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Kaynak: Haber Merkezi

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