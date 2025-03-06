Erzurum, Antep ve Konya’dan sonra üçüncü sırada

Sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler ile ülkemizde son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Erzurum’da 2025 yılı içinde 11 ürün için daha başvuru yapıldı. Gaziantep ve Konya’dan sonra yerini aldı. İşte detaylar..
Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2025 yılında yapılan Erzurum'dan; yemekler ve çorbalar grubundan 3, bal grubundan 1, Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar grubundan 2, Peynirler Grubundan 3, Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubundan 1 ve Diğer ürünler grubundan 1 müracaat edildi.
Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Geven Balı, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Kahvaltıs,ı Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Erzurum Kaşar Peyniri, Erzurum Kelecoş, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Erzurum Sinisi ve Erzurum Tava Ketesi coğrafi tescil için bekliyor. Erzurum halen 60 tescilli ürün ile Gaziantep ve Konya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: İHA
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