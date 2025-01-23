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Hadim’de kan bağışı kampanyası

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Hadim’de kan bağışı kampanyası
Konya’nın Hadim ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hadim Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına kamu çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Derneği Hadim İlçe Temsilcisi Ramazan Bilgili, kanın her an herkese lazım olabileceğini söyledi.

İlçe halkının bu konularda duyarlı olduğunu belirten Bilgili, "İlçemizde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımız büyük oranda ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi bizleri mutlu etti. Destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

  • #kan bağışı #kan desteği #Kızılay #Türk Kızılayı

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