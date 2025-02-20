Hadim’de Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Hadim’de Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Hadim'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar yağışının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle gözler yetkililerden gelecek açıklamaya çevrildi.
Hadim'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışıyla birlikte Hadim'de öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte tatil beklentisi de yükseldi. Yetkililerin duyurusu merakla bekleniyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Hadim'de Kar Tatili Var Mı?
Hadim'de olumsuz hava koşullarının etkili olması sebebiyle vatandaşlar, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi açıklamayı bekliyor. Ancak, Hadim Kaymakamlığı ve Konya Valiliği'nden henüz bu konuda bir duyuru yapılmadı. Güncel gelişmeler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”