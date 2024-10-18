Hamas Lideri şehit oldu! Konya’da Yahya Silvar için gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit olduğunu doğruladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Direniş için sahadaydı!

Açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit olduğunu söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Konya'da gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Hamas Lideri Şehit Yahya Silvar için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılınacak. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen programa bütün şehir davet edildi. Bugün (18 Ekim Cuma) Selim Sultan Cami önünde akşam namazını müteaikip kılınacak cenaze namazının ardından Filistin için dua edilecek.