Hüyük’de sağlık hizmetleri değerlendirildi

İlçe değerlendirme programlarına devam eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki hizmet başkanları Hüyük ilçesinde bulunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundular.

Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi değerlendirmesi ile Hüyük programına başlayan Prof. Dr. Koç, aile sağlığı merkezlerinde verilen 1. Basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı. Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aile sağlığı merkezinde görev başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Prof. Dr. Koç, ilçede sunulan sağlık hizmetleri, aşı çalışmaları ve taramalarda gelinen son durum hakkında Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. K. Serkan Kasapoğlu'ndan bilgi aldı.

‘Yeni Sağlık Tesisi İnşaatı Hızla İlerliyor'

Hüyük ilçe merkezinde inşaatı devam eden Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi, aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun bir arada yer alacağı sağlık tesisi inşaatını da yerinde görerek incelemelerde bulunan Prof. Dr. Koç, inşaatın hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Koç, "İnşaatın tamamlanması ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerini, çok daha modern şartlarda sunarak daha fazla vatandaşımıza ulaşma imkânı bulacağız” dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü değerlendirmelerinin ardından Hüyük Devlet Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetleri ve yapılan yeni çalışmalar hakkında Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Kendir'den istatistiki veriler eşliğinde sunum alan Prof. Dr. Koç, Hüyük Devlet Hastanesi'nin rolüne uygun sağlık hizmetini başarı ile sunduğunu vurguladı. Hastanede uzman hekim ve sağlık çalışanı sayısının oldukça iyi seviyelerde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koç, Hüyük'ten il merkezine yapılan sevk sayılarında önemli azalma olduğunun altını çizerek tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ile Hüyük Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları, ilçede devam eden sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Sefer'e teşekkür ettiler.

(Sibel Elmas)