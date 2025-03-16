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Ilgın’da İçme Suyu Alt Yapı Çalışmaları Başladı

Sibel Elmas
Muhabir
Ilgın’da İçme Suyu Alt Yapı Çalışmaları Başladı
Konya’nın Ilgın ilçesinde, Pir Hüseyin Caddesi ve Mehmet Arslan Caddesi üzerinde içme suyu alt yapı çalışmaları başladı.

Ilgın Belediyesi tarafından başlatılan projede, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bölgedeki içme suyu hattı yenileniyor.

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Ilgın Belediye Başkanı, çalışmalarda destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre'ye teşekkür etti.

"Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diyen Belediye Başkanı, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Ilgın halkına daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanacağını belirtti.

5 kişi ve yazı görseli olabilir

(Sibel Elmas)

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