Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan Ramazan Ayı mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Ayı’nın başlaması dolayısıyla bir mesajı yayımladı. İslam âlemi olarak Ramazan Ayı’na girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’a kavuşmanın önemine vurgu yaptı. Hasan Kılca; “Bu mübarek ayı paylaşmanın bereketi ve dayanışmanın tadıyla idrak edelim. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayalım” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalılar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Ayı'nı yayımladığı bir kutlama mesajıyla tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca'nın Ramazan Ayı mesajı şu şekilde; " Gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı, Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve huzurun engin denizlerine açıldığımız, manevi arınma ve yenilenmeyi tüm hücrelerimizle hissettiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayının o eşsiz atmosferinden istifade ederek; paylaşmanın, ikramın ve infakın güzelliğiyle bu mübarek aydan hakiki manada nasiplenenlerden olmak kuşkusuz hepimizin ortak arzusudur. Bu mübarek ay, bizlere sabrı, şükrü ve merhameti öğretirken, bir kez daha Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını aralayarak, günahlarımızdan arınma ve O'na yakınlaşma fırsatı da sunmaktadır. Bu mübarek zaman, bizlere yeniden düşünme, kendimizi gözden geçirme ve hayatımıza anlam katan değerleri hatırlama imkânı sunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) buyurduğu gibi ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş' olan Ramazan-ı Şerif, gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket; kulluğumuza sadakat ve ihsan bilinci kazandırsın. Böylesine kıymetli olan bu manevi iklimin güzelliğini ve bereketini evimizde, sokağımızda, mahallemizde yaşatarak; çalmadık bir kapı, girmedik gönül bırakmayalım. Ramazan'ın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, kalplerimizi rahmet ve bereketle doldurması en büyük temennimiz. Bu kıymetli günlerin, gecelerin hürmetine İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve dünya üzerindeki tüm zulümlerin son bulmasına, yeryüzünün selametine, insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Paylaşmanın bereketiyle bu mübarek ayın memleketimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi