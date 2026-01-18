Konya–Afyon yolunda buzlanma kazalara neden oldu! Yol trafiğe kapatıldı
- Güncelleme Tarihi:
Konya-Afyonkarahisar kara yolu, yoğun buzlanma ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğun buzlanma ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım geçici olarak durduruldu. Olumsuz hava koşulları sürücülere zor anlar yaşattı.
Gelemiş Beli'nde araçlar yolda kaldı
Özellikle Gelemiş Beli civarında yolun kayganlaşması sonucu çok sayıda araç yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle bölgede trafik kazaları meydana gelirken, ulaşım durma noktasına geldi.
Yol trafiğe kapatıldı
Yetkililer, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.
Tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor
Karayolları ve trafik ekipleri, buzlanmanın etkisini azaltmak için tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”