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Konya alazlama hastalığından bu yöntemle kurtuluyor! Geleneksel tedavi yöntemi

Konya alazlama hastalığından bu yöntemle kurtuluyor! Geleneksel tedavi yöntemi
Halk hekimliğinde önemli bir yere sahip olan alazlama Konya’da ateş ve metal kullanılarak yapılan ilginç tedavi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Peki bu geleneksel yöntemlerin ardında yatan inanç ve uygulamalar neler? İşte detaylar…

Anadolu'nun zengin halk hekimliği geleneğinde alazlama adı verilen bir hastalık ve buna karşı uygulanan tedavi yöntemleri dikkat çekiyor.

Alazlama ciltte kızarma, kaşıntı ve şişmelerle kendini gösterirken, tedavi süreci ise oldukça ilginç ritüellerle dolu.

Özellikle Konya'da halk arasında yaygın olan bu uygulamalar hem sağlık hem de kültürel miras açısından önem taşıyor.

Alazlama nedir? 

Alazlama halk arasında genellikle ateşten geçirilerek yapılan bir tedavi yöntemiyle ilişkilendirilen bir hastalıktır. 

Kızgın demirle cilt üzerinde dağlanma olarak bilinen alazlanma genellikle yılancık, bezeme ve al basması gibi diğer rahatsızlıklarla karıştırılmaktadır. 

Bu hastalığın tanısını koymak içinse geleneksel bir yöntem olarak metal kaşık ateşte kızartılıp hastalıklı bölgelere sürülür. Hasta sıcaklığı fark etmezse alazlama teşhisi konulur.

Konya'nın geleneksel tedavi yöntemi!

Konya'da alazlama tedavisi özellikle ateş ve metal nesnelerle yapılan uygulamalarla öne çıkıyor. 

İşte bazı geleneksel yöntemler:

Çul ve güvercin gözleri: Hasta sırt üstü yatırılarak üstüne çul örtülür. 

Daha sonra "güvercin gözü” olarak bilinen süpürge çulun üzerinde yakılır. Yanmakta olan süpürgenin hasta üzerindeki çulun üstünde süpürülmesi ile alazlama tedavi edilir.

Saman ve keten uygulamaları: Hasta yere yatırıldıktan sonra üzerine nohut samanı veya keten döküntüsü konularak yakılır ve süpürülür.

Yüksek Ateş Nedir?

Bu uygulama hastanın ruhsal ve fiziksel sağlığına katkıda bulunmayı amaçlar.

Kırmızı toprak ve ekmek lokması: Ocak kabul edilen yerlerden alınan kırmızı toprak hastalıklı bölgelere sürülürken tuza batırılmış bir lokma ekmek hastaya yedirilir.

Bu uygulamaların tümü alazlama tedavisinin inanç ve ritüellere dayalı yönünü yansıtır.

Konya'nın alazlama tedavi yöntemleri geleneksel halk hekimliğinin ilginç ve kültürel yönlerini ortaya koyuyor.

Ateş - Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği

Bu ritüeller sadece fiziksel sağlık değil aynı zamanda toplumsal inanç ve uygulamaların da bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Alazlama sağlık arayışında yerel toplulukların nasıl bir araya geldiğini ve kültürel miraslarını nasıl sürdürdüğünü gösteren önemli bir örnek.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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