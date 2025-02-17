GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Bilim Merkezi’nin Bilim Pasaportu uygulaması ilgi görüyor!

Selman Kaya
Muhabir
Konya Bilim Merkezi’nin Bilim Pasaportu uygulaması ilgi görüyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için hayata geçirilen Bilim Pasaportu uygulaması, 2025 yılında da yenilenen haliyle bilim meraklılarına sürpriz hediyeler sunmaya devam edecek. Yeni dönemde Bilim Pasaportu almak isteyen katılımcılar, Konya Bilim Merkezi’nin internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'nin Bilim Pasaportu uygulaması, yenilenen haliyle ilgi görüyor.

6-16 yaş aralığındaki bilime meraklı çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz olarak hazırlanan ve özel bir belge niteliğinde olan Bilim Pasaportu katılımcılara özel fırsatlar sunuyor. Her ay merkezi ziyaret ederek pasaportlarına özel mühür işlemi yaptıran katılımcılar yılsonunda mühür sayısına göre, Konya Bilim Merkezi mağazasında geçerli indirim çekleri kazanma fırsatı elde ediyor.

2024 yılında 1.000'den fazla başvuru alan uygulama ile 600 katılımcı ziyaret sayılarına göre çeşitli ödüller kazanırken ilginin artması üzerine, uygulama 2025 yılında da bilim meraklılarına yeni sürprizler sunmaya devam edecek. 

Yeni dönemde bilim pasaportu almak isteyen katılımcılar, Konya Bilim Merkezi'nin web sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabiliyor. Başvuru sürecini tamamlayan katılımcılar, kimlik doğrulaması yaparak pasaportlarını merkezden teslim alabilecek.

Bir yıl boyunca geçerli olacak pasaportla en az 6 farklı ayda mühür toplayan katılımcılar, Konya Bilim Merkezi mağazasında geçerli indirim çekleri kazanacak. Tüm aylarda mühür almayı başaran katılımcılar ise 2.250 TL'ye varan miktarlarda indirim çeki kazanma şansı yakalayacak.

Bilim ve keşfetme tutkusunu teşvik eden bu özel uygulama hakkında detaylı bilgiye Konya Bilim Merkezi resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER