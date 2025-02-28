Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nden üniversite öğrencilerine destek

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencileri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda fakültelerde gerçekleştirilen “Gençlik Meclisi Fakülte Kahvaltıları“ ile kültürel ve tarihi alanlara düzenlenen gezi programları büyük beğeni görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Fakültelerde düzenlenen "Gençlik Meclisi Fakülte Kahvaltıları" kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi kantininde kahvaltı etkinliği yapıldı.

Öğrencilere çay, simit ve peynir ikramı yapılan etkinlikte, sıcak ve samimi bir ortamda keyifli sohbetler gerçekleşti.

Katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin öğrencilere yönelik projeleri hakkında bilgilendirildi. Aynı zamanda, öğrencilerin öneri ve talepleri dinlenerek üniversite gençliğinin beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu organizasyonda ayrıca, Genç Kültür Kart'ın Konya'da okuyan öğrencilerin hizmetine sunduğu, "Genç Kültür Kart Mobil Uygulaması" hakkında bilgi verildi.

Gençlik Meclisi'nin Ramazan ayı sonrasında da devam edecek fakülte kahvaltıları, öğrencilerle daha yakın bir bağ kurmayı, onların akademik ve sosyal hayatlarını desteklemeyi ve üniversite ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

GENÇLİK MECLİSİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEZİ PROGRAMI DÜZENLEDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri fakülte temsilciliği tarafından düzenlenen kapsamlı bir gezi programı çerçevesinde Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Depo No:4 ve Selçuklu Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin sanatsal ve yenilikçi projelere dair farkındalıklarının artırılması, yeni iş birlikleri geliştirmelerinin sağlanması ve Konya'nın önemli kültürel mekanlarını daha yakından tanımalarını amaçladı.

Programın ilk durağı olan SİA'da öğrencilere özel olarak hazırlanan bir sunum gerçekleştirildi. Güzel sanatlar alanına yönelik inovatif projelerin tanıtıldığı sunumda öğrenciler, kendi sanat disiplinlerine uygun projeler geliştirme konusunda bilgi edinirken, farklı destek mekanizmalarına dair kapsamlı bir rehberlik aldı.

Program kapsamında ikinci durak olan Depo No:4, sanat eserleriyle dolu etkileyici atmosferiyle öğrencileri karşıladı. Daha önce görme fırsatı bulamadıkları sanat eserlerini inceleme imkânı bulan öğrenciler, eserler üzerine detaylı analizler gerçekleştirdi.

Son olarak Selçuklu Kongre Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, merkezin çeşitli etkinlik salonlarını tanıma fırsatı yakaladı. Kongre ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği alanlar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, büyük ölçekli organizasyonların planlama süreçlerine dair önemli detaylar öğrendi.

Bu kapsamlı kültür programı, öğrencilerin sanatsal üretimlerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, akademik ve profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve bağlantıları güçlendirmelerine de olanak tanıdı.

Kaynak: Haber Merkezi