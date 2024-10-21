Konya’da 128 ton tohum ücretsiz dağıtıldı! Devamı gelecek

Konya tarımını daha güçlü hale getirebilmek için hayata geçirilen projelerle sürekli yenileri ekleniyor.
Ücretsiz tohum dağıtıldı!
Konya'da tarım arazilerinin nadas süresini azaltmak için çiftçiler alternatif ürünlere yönlendiriliyor. Geçen tarım döneminde özellikle yeşil mercimek ve nohut üretimini destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı yeni dönem için kolları sıvadı. Kısa adı TAKE olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında Konya'ya tonlarca kırmızı mercimek tohumu gönderildi.
2 ilçede dağıtım yapıldı!
Konya'nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde toplam 128 ton kırmızı mercimek tohumu ücretsiz dağıtıldı. Tarım ve Orman il Müdürü Duran Seçen'in de katıldığı tohum dağıtım töreninde projeye dahil olan üreticilerle görüşmeler de yapıldı.
Tohum dağıtımları sürecek!
2 ilçede gerçekleştirilen ücretsiz tohum dağıtımı ile toplam 10 bin 200 dekar alana kırmızı mercimek ikimi yapılacak. Geçen yıl olduğu gibi 2024 tarım sezonunda da ücretsiz tohum dağıtımının devam etmesi planlanıyor.
(Sibel Elmas)
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