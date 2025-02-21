Konya’da 5 katlı apartmanda yangın çıktı!

Konya'nın Karatay İlçesi Şemsitebrizi Mahallesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Alevler geceyi aydınlattı!
Gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Bina tahliye edildi!
Apartamanda oturanlar çevre sakinleri ve polis ekipleri tarafından uyarılarak daireler boşaltıldı. İtfaüiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.
Maddi hasarla atlatıldı!
Apartman çatısına büyük zarar veren yangın söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması da yaparak bölgeden ayrıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Sibel Elmas)