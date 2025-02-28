Konya’da 7.5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Konya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir tırda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler 7.5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirdi. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde durdurulan bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon TL olan 6 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sibel Elmas)

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