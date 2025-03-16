Konya’da 90 günlük yasak başladı!

Konya il sınırları içerisinde su ürünlerinin neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da av yasağı dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 6/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen ve 6/2 No'lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklandı.
Tekneler Karaya Çekilecek
Av yasağı süresince tüm balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunlu tutulurken, teknelerde veya kıyıda av malzemelerinin bulundurulması yasaklandı.
Satış İçin Özel İzin
Yasak dönemi boyunca, stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin izniyle gerçekleştirilecek. Satış yapan kişilerin, satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca, stok tespiti yapılan balıkların 7 gün içerisinde satılması veya işlenmesi şart koşuldu.
Cezai İşlem Uygulanacak
Yasağa uymayanlar hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, balıkçıların ve amatör balıkçılık yapan vatandaşların yasaklara uyması konusunda hassasiyet göstermelerinin, su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
(Sibel Elmas)