Konya’da acı olay! Genç kızın ölümüne neden olan sürücüye indirimli ceza

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan trajik kazaya ilişkin davada karar çıktı. Olayda hayatını kaybeden Nisa Durgut'un ölümüyle ilgili yargılanan sürücüye hapis cezası verildi.
FECİ KAZA BAYRAM GÜNÜ YAŞANDI
6 Haziran'da meydana gelen kazada, Hakan Durgut'un kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Nisa Durgut, arkadan gelen Y. A. yönetimindeki kamyonetin açık bırakılan kasa kapağının çarpması sonucu ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI VE HAKKINDA DAVA AÇILDI
Kazanın ardından gözaltına alınan Y. A.tutuklandı. Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Y.A.hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
MAHKEMEDEN İNDİRİMLİ CEZA KARARI
Yargılama sonucunda mahkeme, sanığa "iyi hal” indirimi uyguladı. Y.A., "bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İŞTE O ANLAR;
