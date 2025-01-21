Konya’da alkollü sürücü yedek anahtarla kaçtı! Trafik kazasıyla yakalandı

Konya’nın Meram ilçesi Sahibiata Caddesi Hürriyet Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsü, 1.98 promil alkollü çıkınca yapılan işlemler sırasında yedek anahtarı kullanarak kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı ve yaralandı.
Olay, gece saatlerinde polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurmasıyla başladı. S.Y. (34) isimli sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemler devam ederken, yanında bulunan yedek anahtarı kullanan S.Y., aracıyla hızla olay yerinden kaçmaya başladı.
KAÇIŞ TEHLİKE SAÇTI
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, Aydoğdu Mahallesi Gazdeposu Sokak'ta trafiği tehlikeye atarak hızla ilerledi.
Zeynettin Sokak'tan dönen A. İ.kontrolündeki araca çarpan alkollü sürücünün aracı, çarpmanın etkisiyle takla attı.
Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S. Y., Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S. Y.ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
45 BİN TL CEZA KESİLDİ
1.98 promil alkollü olduğu tespit edilen S. Y.'a toplamda 45 bin TL cezai işlem uygulandı.
Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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