Konya’da alkollü sürücüden aracının plakasını soran polise ilginç karşılık: “Allah Allah düşmüş mü?’’

Konya’da düşen arka tamponu ve plakasını aracın içerisine koyduğunu unutan alkollü sürücünün, tamponu ve plakasını soran polisle ilginç diyalogu dikkat çekti

Konya'da denetim yapan polis, uygulama sırasında aynası, tamponu ve camı olmayan bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen alkollü sürücü, plakayı soran polise "Allah Allah, düşmüş mü?” diye karşılık verirken, tampon ve plaka aracın arka koltuğunda bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlere devam ediyor.

Polis ekipleri, uygulama sırasında aynası, tamponu ve camı olmayan 42 AU 544 plakalı otomobili durdururken, sürücü N.Y.‘yi araçtan indirdi.

"Plaka düşmüş mü?”

Polisin, "Plakan, tamponun ve aynan nerede?” sorusu üzerine alkollü sürücü "Allah Allah, düşmüş mü?” diye karşılık verdi. Bir süre sonra aracın yanına giden alkollü sürücü N.Y., önce aracın arka tamponunu kontrol etti, ardından ise aracın arka koltuğundaki tamponu ve plakayı buldu.

Alkollü sürücü araçtan düşen tampon parçalarını ise güçlükle toplayarak arka koltuğa tekrar koydu.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü N.Y.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.23 promil alkollü olduğu belirlendi. N.Y.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin 753 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA