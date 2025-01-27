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Konya’da apartman dairesinde 4 ölü bulundu

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Konya’da apartman dairesinde 4 ölü bulundu
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir siteye kavga ihbarına gelen polis ekipleri 3 erkek ve 1 kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre bir kişinin ailesinden 3 kişiyi öldürüp, kendi canına kıydığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre akşam saat 19.50 sıralarında Konya'nın Selçuklu İlçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan 8 katlı bir sitenin birinci katında silahlı kavga çıktığı ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri adrese geldiğinde dairede 3 erkek 1 kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

AİLESİNDEN 3 KİŞİYİ KATLEDİP CANINA KIYDI

Ekiplerin incelemesi sonucu 28 yaşındaki Ali Tunç'un, annesi Canfeda Tunç'u (51) , babası Nurettin Tunç'u (50) ve kardeşi Hasan Can Tunç'u (17) öldürüp, kendi canına kıydığı belirlendi.

Olay yerinde ekiplerin yanı sıra Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi.

Konya Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.01.2025 günü (bugün) saat 19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır."

"İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • M
    Muammer
    15 saat önce

    Sonunda Konyalilar da delirmeye başladılar.

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