Konya’da başıboş köpekler kaçırıldı

Konya'da 2 yaşındaki küçük bir çocuğun sokak köpekleri tarafından öldürülmesi sonrası belediyeler tarafından başlatılan toplama çalışmaları devam ederken, bölgede skandal bir olay yaşandı. Bazı kişilerin başıboş köpekleri araçlarla kaçırdığı iddia edildi. Yaşananlar kamuoyunda büyük tepki topladı.

Başıboş Köpek Sorunu Çözüm Bekliyor

Türkiye'de başıboş köpek sorunu uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sokak köpeklerinin artan saldırıları, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açarken, yetkililerin yeterli önlemleri almadığı yönünde eleştiriler yükseliyor.

Bu sorunun çözümündeki en büyük engellerden biri ise hayvanların toplatılmasına ve rehabilite edilmesine karşı çıkan gruplar.

Yasa Uygulamaya Konulmuyor

2024 yılı Temmuz ayında TBMM'de kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, sokak köpeklerinin toplanması, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilmeyenlerin uyutulması öngörülmüştü. Ancak birçok belediye bu yasayı uygulamakta yetersiz kalıyor.

Konya'da Küçük Bir Çocuk Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Son olarak Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta yaşanan acı olayda, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci, sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin saldırısına maruz kalan küçük kız, çevredeki vatandaşlar tarafından boş bir arazide kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vatandaşlardan Tepki: Sorunu Biz Çözeceğiz

Yaşanan trajedi sonrası mahalle sakinleri büyük üzüntü ve öfke yaşadı. Yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm üretmemesi halinde kendi yöntemleriyle bu sorunu çözeceklerini dile getirdiler.

Başıboş Köpekler Araçlarla Kaçırıldı

Olayın ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, büyük bir tartışma yarattı. Bir sosyal medya hesabı, köpekleri bölgeden kaçırdıklarını duyurdu.

"İyi dinleyin, halk çok gergin, köpekleri zehirleyeceklerini söylüyor. Suç ne çocuğun ne de köpeklerin. Çok üzgünüm, elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum.” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, sokak köpeklerinin araçlara doldurularak kaçırıldığı belirtildi.

"Arabalarla Köpekleri Taşıdık"

Sayfa sahipleri, ağır bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Kaç tur yaptık bilmiyoruz, arabalara tıkıştırdık köpekleri. Belediye hayvanseverleri öne attı. Canımız tehlikede olmasına rağmen kurtarabildiklerimizi kurtardık." dedi.

Son olarak, bölgeden iki yavru köpeğin daha alındığını belirten paylaşım yapıldı. Sosyal medyada, köpeklerin kaçırılmasına yönelik tepkiler de arttı. Kullanıcılar, "Başıboş itçiler, daha Rana'nın kanı kurumadan köpekleri arabalara doldurup kaçırmışlar.” şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi