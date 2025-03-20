Konya’da bu tarihlere dikkat! Aralıksız sürecek

Beyşehir Gölü'nde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında avlak sahası kontrolleri, perakende satış noktalarının denetimleri ve yol kontrolleri aralıksız olarak sürdürülüyor. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve ekosistemin korunması için denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini belirtiyor.
Av Yasağına Uymak Önemli!
Beyşehir Gölü'nde balık popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin sağlanması amacıyla 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yetkililer, bu süreçte vatandaşların yasağa uymaları konusunda duyarlı olmalarını rica ediyor.
Denetimler Aralıksız Sürecek
Denetimler kapsamında, göldeki balıkçılık faaliyetleri, satış noktaları ve nakliye süreçleri titizlikle kontrol ediliyor. Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların herhangi bir ihlal tespit etmeleri halinde yetkililere bildirmeleri önemle vurgulanıyor.
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