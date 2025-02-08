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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Şubat 2025 Cumartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUHANNED EL ŞEMALİ
 

SURİYE
01-01-2000

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MÜNEVVER URAL
 

LAFSA
13-01-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÜLKÜ ÖTEN
 

BEYŞEHİR
10-05-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALPARSLAN ÖZARSLAN
 

KONYA
29-11-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

HİLMİ ALANYA
 

KONYA
29-03-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET BÜYÜKTOP
 

KONYA
23-04-1972

ALİYENLER MEZARLIĞI

KEZİBAN BİLGEN
 

GÜNEY
31-01-1931

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSA ACAR
 

KECİMEN
15-11-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUZAFFER ÖZKAN
 

KİSECİK
01-12-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ ÖZESKİLLİ
 

KONYA
01-06-1942

ALİYENLER MEZARLIĞI

YAŞAR ÖZ
 

HACIPİRLİ
01-02-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

TAYFUR MERAL
 

EREĞLİ
16-07-1950

YAZIR MEZARLIĞI

DURDU GÜLEN
 

GEVREKLİ
28-05-1950

TEKKE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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