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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Mart 2025 Çarşamba günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SAVAŞ EVCİ
 

ANTALYA
01-01-2002

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MÜNEVVER DEMİR
 

BALKI
14-07-1949

ANASULTAN MEZARLIĞI

ZELİHA BÜYÜKBACAK
 

KONYA
05-10-1967

ANASULTAN MEZARLIĞI

GÜL AYKUT
 

KARAAĞA
10-05-1937

TEKKE MEZARLIĞI

CAVİT ENSONRA
 

OKÇU
01-01-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SÜREYYA TUZSUZLAR
 

KONYA
17-11-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET KARA
 

KONYA
25-01-1946

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAFİZE ÇAPAN
 

KONYA
01-02-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ELİFE BOZ
 

BULCUK
01-07-1924

TEKKE MEZARLIĞI

TALİP DARAK
 

KARATAY
24-11-1996

MUSALLA MEZARLIĞI

HATİCE NEVRUZ
 

ADİLLER
16-02-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA ÇELİK
 

KONYA
17-10-1961

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HAVVA DÜZKAYA
 

KONYA
10-03-1954

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHMAN AZIMI
 

AFGANİSTAN
01-01-2002

KAYACIK MEZARLIĞI

NAZMİYE DEMİRCİ
 

DİNEK
15-02-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMET TATAROĞLU
 

KONYA
08-10-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

MÜŞERREF KOÇAK
 

YALINÇEVRE
04-02-1960

ELMACI MEZARLIĞI

MUHAMMET METİN YAVUZ
 

CİHANBEYLİ
01-02-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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