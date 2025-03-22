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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Mart 2025 Cumartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

DİLBER ORAL
 

SARAÇOĞLU
05-06-1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE BÜYÜKDEVECİ
 

GÖÇÜ
06-06-1945

YEDİLER MEZARLIĞI

YUSUF KÜÇÜKVAN
 

GÖÇÜ
05-05-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA ALPAK
 

KONYA
13-03-1971

MUSALLA MEZARLIĞI

SEYFETTİN ŞANLI
 

KONYA
09-06-1972

MUSALLA MEZARLIĞI

SADIK ÖZTÜRKMEN
 

TAŞPINAR
20-02-1955

YAZIR MEZARLIĞI

EROL ÇETİNKAYA
 

SARAYÖNÜ
15-07-1963

YAZIR MEZARLIĞI

OSMAN BASAL
 

KONYA
01-04-1954

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

SALİH ÜMİT GÖLPINAR
 

YALVAÇ
10-10-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMAİL FİDAN
 

BOZKIR
15-10-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

OSMAN BAÇCİ
 

KONYA
30-08-1932

KARAASLAN MEZARLIĞI

ABİDİN TOĞAN
 

SÜRÜÇ
15-04-1960

YEDİLER MEZARLIĞI

HALİL ŞİMŞEK
 

DERBENT
05-12-1966

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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