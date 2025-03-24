Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
ÖMER LATİF DELİBAŞI
|
Y.FALDACA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
ÜMMÜ KARATAŞ
|
BARDAS
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUHAMMET VELİ GEÇİT
|
BEYŞEHİR
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
MEHMET İVGİN
|
KARS
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
AYŞE ÖZCAN
|
BOZKIR
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HATİCE GÜLŞEN KOÇ
|
KONYA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
MEHMET KILIÇ
|
KARABAĞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HAVVA ÖZKAN
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
ŞERİFE AKTAŞ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAMAZAN ÖZKAN
|
ÇAYIRBAŞI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET MUHSİN OKŞAK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İBRAHİM ÖZTÜRK
|
KARATAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
SAİT AYAR
|
CİHANBEYLİ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HATİCE ŞENSOY
|
TARSUS
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİ OSMAN ÜSTÜN
|
KIZILVİRAN
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
ZARİFE ÇATMAN
|
TEPEKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96