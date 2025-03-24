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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Mart 2025 Pazartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ÖMER LATİF DELİBAŞI
 

Y.FALDACA
03-08-1938

ANASULTAN MEZARLIĞI

ÜMMÜ KARATAŞ
 

BARDAS
13-06-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHAMMET VELİ GEÇİT
 

BEYŞEHİR
27-03-1978

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MEHMET İVGİN
 

KARS
22-03-1939

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

AYŞE ÖZCAN
 

BOZKIR
01-02-1962

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HATİCE GÜLŞEN KOÇ
 

KONYA
12-04-1978

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MEHMET KILIÇ
 

KARABAĞ
01-03-1953

ARAPLAR MEZARLIĞI

HAVVA ÖZKAN
 

KONYA
10-02-1927

YEDİLER MEZARLIĞI

ŞERİFE AKTAŞ
 

KONYA
10-11-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

RAMAZAN ÖZKAN
 

ÇAYIRBAŞI
01-11-1962

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET MUHSİN OKŞAK
 

KONYA
27-07-1931

MUSALLA MEZARLIĞI

İBRAHİM ÖZTÜRK
 

KARATAY
24-06-2004

ALİYENLER MEZARLIĞI

SAİT AYAR
 

CİHANBEYLİ
15-01-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE ŞENSOY
 

TARSUS
15-01-1965

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ OSMAN ÜSTÜN
 

KIZILVİRAN
02-01-1952

ALİYENLER MEZARLIĞI

ZARİFE ÇATMAN
 

TEPEKÖY
12-12-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

 

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