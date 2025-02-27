Konya’da buna yakalanan ceza yedi! Her an karşınıza çıkabilir

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik ekipleri, drone ile trafik denetiminde bulundu. Denetimlerde kurallara uymayan 80 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Konya-Ankara yolu otogar kavşağında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
80 Sürücüye Para Cezası Kesildi
Denetimlerde, ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan ve geçiş üstünlüğüne riayet etmeyen sürücüler tespit edilerek kayıt altına alındı. Kurallara uymayan 80 sürücüye idari para cezası uygulandı.
"Her An Drone Çıkabilir''
Trafik ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ve farklı saatlerde drone destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti. Denetimlerde, ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadıkları da kontrol edilecek.
Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.
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