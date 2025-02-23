Konya’da buraları görmeden dönmeyin! Konya’yı gezecekler için 7 öneri

Konya, tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Mevlana'nın izinde mistik bir yolculuğa çıkmak, Selçuklu mimarisini keşfetmek ve enfes Konya mutfağının tadına bakmak isteyenler için işte mutlaka görmeniz gereken 7 yer:

Mevlana Müzesi – Konya denince akla ilk gelen yer burası. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesinin bulunduğu müze, huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Camii – Şehrin merkezinde bulunan bu tarihi tepe, Selçuklu Sultanlarının yaptırdığı Alaaddin Camii ile dikkat çekiyor. Ayrıca burada güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Karatay Medresesi – Selçuklu dönemine ait bu medrese, çinileriyle ünlü ve günümüzde bir çini müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

İnce Minareli Medrese – Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu medrese, etkileyici taç kapısıyla dikkat çekiyor ve günümüzde bir taş ve ahşap eserler müzesi olarak hizmet veriyor.

Sille Köyü – Konya merkeze yaklaşık 10 km uzaklıkta olan bu tarihi köy, Rum ve Türk kültürünün izlerini taşıyor. Burada Aya Elenia Kilisesi'ni ziyaret edebilir, nostaljik sokaklarında dolaşabilirsiniz.

Beyşehir Gölü ve Eşrefoğlu Camii – Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için harika bir durak. Ayrıca Eşrefoğlu Camii, ahşap direkli camiler arasında en etkileyici olanlardan biri.

Tuz Gölü – Konya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında inanılmaz bir manzara sunuyor. Fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem bir nokta!

Konya'ya yolunuz düşerse bu yerleri mutlaka ziyaret edin ve şehrin kültürel dokusunu doyasıya hissedin!

(Sibel Elmas)