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Konya’da “Büyüklerimize Vefa Zamanı’’ Projesi kapsamında seminerler düzenlendi!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da “Büyüklerimize Vefa Zamanı’’ Projesi kapsamında seminerler düzenlendi!

Meram İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca yürütülen "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında, farklı yaş gruplarına yönelik anlamlı seminerler düzenlendi.

Proje çerçevesinde yetişkin Kur'an kursu öğrencileri, yatılı Kur'an kursu öğrencileri ve 4-6 yaş grubu öğrenci velileriyle bir araya gelindi. Seminerlerde, katılımcılara dini ve ahlaki değerler, yaşlılara hürmet ve vefa konularında bilgilendirmeler yapıldı. Hayatın her döneminde insanî ve İslami değerlerin önemi vurgulanarak, büyüklerimize karşı sorumluluklar hatırlatıldı.

Yıl boyunca devam edecek!
"Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yıl boyunca devam edecektir.

(Sibel Elmas)

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