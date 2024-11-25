Konya’da çoban yaylada mahsur kaldı: Donmaktan son anda kurtarıldı! O anlar böyle görüntülendi

Konya’nın Ilgın ilçesi Avdan köyünde yaylada mahsur kalan bir çoban, donma tehlikesi atlattı. Köylülerin bölgeye ulaşmasıyla çoban ve hayvanlar kurtarıldı. O anlar böyle görüntülendi. İşte detaylar..
Olay Ilgın ilçesine bağlı Avdan köyünün yüksek kesimlerinde meydana geldi.
YAYLADA MAHSUR KALDI
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı A., kar yağışı ve fırtına nedeniyle sürüsüyle birlikte yaylada mahsur kaldı.
Kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşayan ekibin çabaları dikkat çekti.
İŞTE O ANLAR;
KÖYLÜLER İMDADINA YETİŞTİ
Hayvanlarını otlatmak için yaylada bulunan Hacı A., kar yağışının başlamasıyla sürüyü köy merkezine götürmek istedi. Ancak şiddetli fırtına ve yoğun kar nedeniyle ilerleyemedi. Çaresiz kalan çoban, köydeki arkadaşlarından yardım istedi.
TRAKTÖRLE YAYLAYA ULAŞTILAR
Durumu öğrenen köy sakinleri, traktör yardımıyla yaylaya ulaştı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çoban ve sürüdeki hayvanlar köy merkezine getirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Donma tehlikesi geçiren çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vatandaşlara uyarı
Yetkililer, soğuk hava koşullarının etkili olduğu bu dönemde yaylalarda veya yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle hava tahminlerini takip ederek önlem almanın önemine vurgu yapıldı.
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