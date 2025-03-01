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Konya’da donduran soğuk! Şelale kısmen dondu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da donduran soğuk! Şelale kısmen dondu
Konya’nın Taşkent ilçesindeki Ayboğazı Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu Çetmi Şelalesi, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Konya'da son haftalarda etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor…

Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, irili ufaklı göletlerin donmasına neden oluyor.

Çetmi şelalesi kısmen dondu!

Soğuk havadan nasibini alan bölgelerden biri de Taşkent ilçesindeki Ayboğazı Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu Çetmi Şelalesi oldu.

Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede Çetmi Şelalesi kısmen dondu.

Kartpostallık görüntü oluştu

Donmuş şelale ve buz pistine dönen kıyı şeridi kartpostallık görüntü oluşturdu.

(Mustafa İlker Şen)

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