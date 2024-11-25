Konya’da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Konya’da meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar verildi. Buna göre 13 afet grubu ile sahada toplam 2 bin 525 personel ve 932 araçla Konya Valiliği koordinasyonunda AFAD ekipleri, ilgili afet grupları ve kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen çalışmalar, Valilik koordinasyonunda Konya İl AFAD Merkezi'nde TAMP kapsamında ilgili afet grupları temsilcileri ve kurumlarıyla 7 gün 24 saat çalışma faaliyetlerini sürdürüyor.



Konya Valiliği, AFAD Merkezi'nden koordine edilen olumsuz hava koşulları ile mücadele çalışmaları kapsamında 13 afet grubu ile sahada toplam 2.525 personel ve 932

araçla devam ettiğini aktarırken, şu ana kadar alınan ihbarlar ve vatandaşlara verilen destekler hususunda detaylar verdi.

BİN 126 İHBAR ALINDI



Buna göre 112 Acil çağrı merkezine gelen 1.126 ihbar başarıyla sonuçlandırıldığını, müdahale çalışmaları halen devam edildiği aktarıldı.

MAHSUR KALAN 67 VATANDAŞ KURTARILDI



Bununla birlikte tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan 67 vatandaş, Jandarma ekiplerinin hızlı

müdahalesiyle tahliye edilmiş ve en yakın alanlarda misafir edildiği ifade edildi.



Vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına ilişkin ise 4 bin 798 Kumanya, 12 bin 470 çorba, 5 bin 530 ekmek, 3 bin 531 meyve suyu, 3 bin 250 kek, 3 bin su, bin 500 çiğköfte-ayran, bin çay, 400 battaniye dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

YOL TIR VE ÇEKİCİLİ ARAÇLARA KAPATILDI

Öte yandan Hadim – Alanya (Tali Yol) ile Seydişehir - Akseki ( Tır ve Çekicili araçlara

kapalı) yolunun trafiğe kapalı olduğu aktarıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Hava koşullarının çetinleşmesiyle birlikte ayrıca vatandaşların trafik güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Yapılan uyarıda, zincir, çekme halatı ve takoz gibi kış ekipmanlarının önemine, trafiğe çıkmadan önce yol ve hava durumu bilgisinin alınmasına, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahatten kaçınılması vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi